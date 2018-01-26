В МФЦ Москвы отрицают признание однополого брака

В многофункциональном центре Москвы заявили, что распространенная ранее информация о регистрации однополого брака является ложной.

Как сообщается 25 января на официальном сайте МФЦ, «центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака». Документы, как уточнили в МФЦ, только передаются «в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения», «никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Войцеховский и Павел Стоцко зарегистрировали отношения в столице Дании, а по возвращении в Москву получили штампы и в российские паспорта. При этом они показали телеканалу «Дождь» свои паспорта с отметками о регистрации брака.