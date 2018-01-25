Из-за поломки на борту самолета петербуржцы не смогли покинуть Китай

Самолёт авиакомпании «Азур Эйр» не вылетел из аэропорта в китайском городе Санья в ночь на 26 января. Туристам объявили о поломке и отправили в отель.

Как рассказали «Фонтанке» петербуржцы, находящиеся в Китае, рейс ZF 708 должен был отправиться из Саньи в Домодедово около полуночи по местному времени (19.00 мск). Однако пассажиров на борт не пустили, с трапов сошла и команда аэробуса. Около трёх часов туристы провели в ожидании, затем им объявили о поломке и предложили переночевать в гостинице.

В компании «Азур Эйр» нашему изданию сообщили, что на борту работает команда техников. Вылет назначили на 3.30 по московскому времени. По данным онлайн-табло Домодедово, борт ждут в России в 14.45. Задержка рейса составит около восьми часов.