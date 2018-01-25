Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, почему плохо спит по ночам.

Как пишут 25 января «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости», Орешкин заявил: «Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через 5-10-15 лет, необходимо, чтобы талантливые люди оставались в России… качество жизни крайне важно». Именно мысли о качестве жизни в российских городах и не дают спать чиновнику, пояснил он на одной из сессий Всемирного экономического форума в Давосе.