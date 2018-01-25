На Украине разбился вертолет, врезавшись в линию электропередач
В городе Кременчуг разбился частный вертолет Ми-8, четыре человека погибли.
Об этом 25 января сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области. Спасатели уточнили, что на борту находились 4 человека, все они погибли. По предварительной информации, вертолет задел линию электропередач. Он принадлежал частной компании и совершал учебно-тренировочный полет. Издание «Кременчугский телеграф» публикует видео с места происшествия.