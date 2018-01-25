Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес в нижнюю палату парламента проект закона, который закрепляет крипторубль в качестве средства платежа в России.

Соответствующий документ опубликован 25 января в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы. ФЗ «О системе распределенного национального майнинга» закрепит «цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории России», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Ключевой особенностью нынешних криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы», – подчеркивает Курбанов. И поясняет, что принятие его законопроекта «регламентирует возможность взимания налоговых отчислений по факту создания цифровых финансовых активов до начала их коммерческого использования».

Напомним, министерство финансов России 25 января опубликовало проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Продавать или покупать криптовалюты разрешат только на официально зарегистрированных в России биржах.