Еще
00:43 26.01.2018
Пришлите свою новость!
00:16
Желавший покончить с собой в ИВС на Захарьевской арестован
00:10
«Смертельный» переход на Туристской подсветили красным
00:03
В МФЦ Москвы отрицают признание однополого брака
25/01
Из-за поломки на борту самолета петербуржцы не смогли покинуть Китай
25/01
Министру Орешкину не дает спать по ночам российское качество жизни
25/01
На Украине разбился вертолет, врезавшись в линию электропередач
25/01
Коммунист внес на рассмотрение Госдумы законопроект о крипторубле
25/01
В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой
25/01
На сайте Горсуда Петербурга результат решения по делу появился за день до рассмотрения
25/01
В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома
25/01
Российские спортсмены подают иски в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет
25/01
В Петербурге по делу о погибшем в плену бизнесмене арестован мясник
25/01
В России впервые «признали» однополый брак
25/01
Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы
25/01
БГ назвал дату выхода «альбома-тяжести»
25/01
На Олимпиаду поедут 169 российских спортсменов
25/01
Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного
25/01
КГИОП предписал остановить работы на крыше бывших касс Аэрофлота на Невском
25/01
Горизбирком требует пресечь распространение «незаконных листовок» Навального
25/01
Названа стоимость перелета Порошенко в Давос за счет бюджета
25/01
Смольный дал отмашку на проектирование метро до «Планерной»
25/01
Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году
25/01
На КАД собрались «паровозиком» 7-9 машин
25/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
25/01
Twitter не нашел доказательств вмешательства России в Brexit
25/01
42-летняя россиянка родила девочку-богатыря
25/01
«Часы Судного дня» вновь показывают без двух минут полночь
25/01
Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании
25/01
Патриарх Кирилл: У людей крышу сносит от биткоинов
25/01
Сопредседатель петербургского штаба Путина судится с журналистами из-за статьи о миллиардере с горы
25/01
«Ведомости»: В Москве показывают «Смерть Сталина»
25/01
Автобус опрокинулся на Староприозерском шоссе, есть пострадавшие
25/01
Мэр Киева: Я не Цицерон
25/01
Глава мирового биатлона возмутился решением МОК отстранить Шипулина
25/01
Сутенеры предлагали Дацику 1 млн за прекращение походов по проституткам
25/01
За пересдачу чужих квартир петербурженка отправится в колонию-поселение
25/01
Саакашвили рассказал, зачем полез на крышу
25/01
"ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru вошли в мировой топ-100 сайтов
25/01
Больше тысячи петербуржцев оштрафованы за неправильную прогулку с собаками
25/01
Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище
25/01
Кокорин, Дриусси и Заболотный сыграют в атаке "Зенита" с первых минут
25/01
Финские олимпийцы выступят в 10 видах спорта в Южной Корее
25/01
Netflix снимет сериал по мотивам русского фильма «Майор»
25/01
Пропавший в Петербурге анархист нашелся: он арестован ФСБ
25/01
Два большегруза «порвали» друг друга на трассе в Ленобласти
25/01
За 3 месяца в Сербии зарегистрировано более 1300 случаев кори
25/01
Утро на Гражданке началось не с кофе, а со стрельбы
25/01
Сильный ветер и плюсовая температура задержатся в Ленобласти
25/01
В Петербурге Росгвардия обезвредила злодея, ворвавшегося в ресторан с мачете
25/01
Офицеры ЗВО следят, как солдаты учатся воевать с помощью веб-камер и дронов
25/01
Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели
25/01
На Стародеревенской улице достроили детсад спустя 30 лет
25/01
Шипулин: Русские не сдаются!
25/01
На Есенина прорвало трубу с кипятком
25/01
Манчини: Главная задача сегодня — правильно распределить игровое время между футболистами
25/01
Уникальные астрономические часы отреставрируют в Эрмитаже
25/01
В Ульяновске рядом со школой пятиклассников обстреляли из травматического пистолета
25/01
Аварии на «Скандинавии»: «Лексус» выдержал, а другая легковушка смята
25/01
В канун новых санкций США бизнес скупает российский госдолг
25/01
С охраняемой стоянки в Выборге увели большегруз с коврами и женщинами
25/01
Правительство Финляндии отстранило генпрокурора
25/01
МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян
25/01
«Касперский»: на подходе новый охотник за реальными и криптовалютами
25/01
Путин велел сделать гражданский лайнер на базе ракетоносца Ту-160
25/01
В Понтонном задержаны вооруженные реконструкторы
25/01
«Зенит»-м отправился на сбор в Турцию
25/01
Володарский мост разведут в ночь на пятницу
25/01
Мерил Стрип сыграет бабушку в «Большой маленькой лжи»
25/01
Минфин Финляндии намерен ввести контроль за криптовалютами
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
25.01.2018 23:03

В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой

В изоляторе временного содержания попытку уйти из жизни предпринял обвиняемый в похищении человека. Вохида Камолова госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 января в ИВС на Захарьевской улице был заказан конвой для этапирования Камолова в Приморский районный суд для избрания меры пресечения. Учитывая тяжесть обвинения в похищении человека, который впоследствии скончался, ожидался арест.

По информации «Фонтанки», до прибытия конвоя 31-летний Камолов попытался перечеркнуть не только планы следствия отправить его в СИЗО, но и свое будущее в целом. Камолова спасли и госпитализировали.

4 января 2018 года на Планерной улице у комплекса «Монпансье» был похищен предприниматель. Его затолкали в багажник. Тело нашли на следующий день в лесополосе под Всеволожском. Задержаны несколько человек. По версии следствия, они похитили бизнесмена за долговые обязательства по заказу женщины, избивали его битой. В Петербурге расследуется дело о похищении, во Всеволожске – о причинении тяжких телесных повреждений с летальным исходом.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36

Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии

2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Желавший покончить с собой в ИВС на Захарьевской арестован
Из-за поломки на борту самолета петербуржцы не смогли покинуть Китай
На Украине разбился вертолет, врезавшись в линию электропередач
В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой
На сайте Горсуда Петербурга результат решения по делу появился за день до рассмотрения
В Петербурге по делу о погибшем в плену бизнесмене арестован мясник
Горизбирком требует пресечь распространение «незаконных листовок» Навального
Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании
Автобус опрокинулся на Староприозерском шоссе, есть пострадавшие
Сутенеры предлагали Дацику 1 млн за прекращение походов по проституткам
Как сутенеры Дацика подкупали
Самые опасные места в Петербурге
Тайваньское дело «Воентелекома»
Как Тучков поставили в безопорное положение
Нету у вас крокодилов против Паши Бараненко
«Варшавянка» протекла на 100 млн
Сыск бежит за угонщиками, ФСБ догоняет
Михальченко услышало Басманное правосудие
Одна погоня и четыре жертвы
Знал бы крипту, жил бы в Сочи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Полвека «Золушки»: как менялась Людмила Сенчина и ее главная песня

Владимир Высоцкий/ из архива Льва Годованника

Викторина: Ленинград Высоцкого

Создан мультфильм о волшебном Петербурге и его музыкантах

Новости компаний
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
https://pixabay.com
12.12.2017 17:50
Виртуальная комната — помощник в создании безбарьерной квартиры для инвалидов
Правильное обустройство дома для комфортного и безопасного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей - сложная задача. Часто совершенно непонятно, с чего именно начать переоборудование жилища. Какие именно средства нужно приобрести в первую очередь, а без каких можно обойтись
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.