В изоляторе на Захарьевской задержанный пытался покончить с собой

В изоляторе временного содержания попытку уйти из жизни предпринял обвиняемый в похищении человека. Вохида Камолова госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 января в ИВС на Захарьевской улице был заказан конвой для этапирования Камолова в Приморский районный суд для избрания меры пресечения. Учитывая тяжесть обвинения в похищении человека, который впоследствии скончался, ожидался арест.

По информации «Фонтанки», до прибытия конвоя 31-летний Камолов попытался перечеркнуть не только планы следствия отправить его в СИЗО, но и свое будущее в целом. Камолова спасли и госпитализировали.

4 января 2018 года на Планерной улице у комплекса «Монпансье» был похищен предприниматель. Его затолкали в багажник. Тело нашли на следующий день в лесополосе под Всеволожском. Задержаны несколько человек. По версии следствия, они похитили бизнесмена за долговые обязательства по заказу женщины, избивали его битой. В Петербурге расследуется дело о похищении, во Всеволожске – о причинении тяжких телесных повреждений с летальным исходом.