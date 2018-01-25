В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома

Лопнувшие трубы заменили на теплотрассах в Центральном и Кировском районах Петербурга вечером 25 января. В батареи 62 домов возвращается горячая вода.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», около восьми вечера сварочные работы завершили на прохудившемся трубопроводе у 15-го дома на Дачном проспекте. Через час теплоэнергетики закончили ремонт сетей на Новгородской, 3.

Теплоснабжение 62-х домов, попавших в зону аварий, перевели на штатный режим. Отметим, тепло вернётся в дома после того, как управляющие компании откроют задвижки на внутридомовых сетях.

Продолжаются работы в Адмиралтейском районе. К часу дня 26 января специалисты должны закончить ремонт трубопровода диаметром 800 мм на Троицком проспекте, который обеспечивает теплом 210 зданий.