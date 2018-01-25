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25.01.2018 22:29

В двух районах Петербурга тепло возвращается в 62 дома

Лопнувшие трубы заменили на теплотрассах в Центральном и Кировском районах Петербурга вечером 25 января. В батареи 62 домов возвращается горячая вода.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосетях Санкт-Петербурга», около восьми вечера сварочные работы завершили на прохудившемся трубопроводе у 15-го дома на Дачном проспекте. Через час теплоэнергетики закончили ремонт сетей на Новгородской, 3. 

Теплоснабжение 62-х домов, попавших в зону аварий, перевели на штатный режим. Отметим, тепло вернётся в дома после того, как управляющие компании откроют задвижки на внутридомовых сетях.

Продолжаются работы в Адмиралтейском районе. К часу дня 26 января специалисты должны закончить ремонт трубопровода диаметром 800 мм на Троицком проспекте, который обеспечивает теплом 210 зданий. 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Новости компаний
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
28.12.2017 13:54
«Эталон ЛенСпецСМУ» получило разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Ландыши»
25 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Ландыши», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в Калининском районе по адресу: проспект Маршала Блюхера, дом 7. Второй корпус «Ландышей» Компания сдала на полгода раньше заявленного срока.
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
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LEGENDA Intelligent Development
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ГК «УНИСТО Петросталь»
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ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
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Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
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На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
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