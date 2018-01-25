Российские спортсмены подают иски в швейцарский суд на Международный олимпийский комитет

Спортсмены из России, которые не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх-2018 в Пхенчхане, подали иски в гражданский суд в Швейцарии.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом 25 января сообщил министр спорта Павел Колобков. Правда, по его словам, суд пока отказался рассматривать эти дела. «Все юридические механизмы для отстаивания прав наших спортсменов на выступление на Играх будут применены», — цитирует министра ТАСС. Ранее сегодня МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян от Олимпиады.

Напомним, 25 января была официально утверждена заявка российской команды на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — в нее вошли 169 спортсменов.