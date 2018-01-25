В Петербурге по делу о погибшем в плену бизнесмене арестован мясник

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемых в похищении человека у торгового комплекса «Монпансье». Шерзод Кадиров и Хуршед Хайдаров отправлены в СИЗО до начала марта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 25 января следствие обратилось с ходатайством о заключении под стражу фигурантов дела о похищении, которое произошло 4 января 2018 года на Планерной улице. Несколько человек затолкали потерпевшего в багажник иномарки, вывезли в лесополосу Всеволожского района, избили битой и оставили. Мужчина умер.

«Ходатайство удовлетворено, обвиняемые арестованы до 4 марта», – уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», 22-летний Хайдаров работает мясником в специализированном магазине. Кроме дела о похищении, возбуждено еще одно — Всеволожским следственным отделом Ленобласти. Смерть предпринимателя квалифицирована как умышленное причинение тяжких телесных повреждений с летальным исходом.

По версии следствия, к похищению причастны шесть человек, в том числе, женщина. Один из них в розыске, нескольким обвинение не предъявлялось.