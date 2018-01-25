В России впервые «признали» однополый брак

В России официально признали брак между двумя мужчинами. Пара зарегистрировала отношения в столице Дании, а по возвращении в Москву получила штампы в российские паспорта.

Об этом сообщил телеканал «Дождь» 25 января. В интервью изданию Евгений Войцеховский и Павел Стоцко рассказали, что оформили брак в Копенгагене 4 января. Документы о регистрации они подали в московский МФЦ, после чего в паспорта им поставили штампы на странице семейного положения. По словам супругов, процедура не вызвала лишних вопросов и заняла не более пяти минут.

Семейный кодекс РФ не содержит пункта, который препятствовал бы признанию на территории России брака, заключённого за границей между людьми одного пола.

Напомним, 7 ноября 2014 года во Дворце бракосочетаний в Санкт-Петербурге зарегистрировали брак между женщиной и трансгендером. На церемонию жених и невеста пришли в белых свадебных платьях. После произошедшего ЗАГС, зарегистрировавший брак, было решено закрыть.