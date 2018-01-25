Дворкович: Работать можно и без SWIFT, но не хотелось бы

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что новые санкции США не предполагают отключения России от международной системы банковских расчетов SWIFT. При этом чиновник подчеркнул, что работать можно и без нее.

Как пишут 25 января «Ведомости», вице-премьер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил: «Я не буду комментировать вероятности (отключения России от SWIFT), это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Но это (отключение от SWIFT) совсем уже агрессия, и, конечно, как говорил [министр иностранных дел Сергей] Лавров и другие коллеги, у нас есть некоторые возможные ответные шаги. Мы надеемся, что не будет агрессии».

Напомним, ровно месяц назад, 25 декабря, глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью, что считает «иррациональной» идею отключить российские банки от SWIFT. Впервые о возможном отключении от этой системы России заговорили летом 2014 года в Европарламенте и Конгрессе США.