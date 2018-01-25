Замминистра образования стала экс-глава комитета по печати Смольного

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность замминистра образования и науки Ирины Потехиной.

Документ опубликован 25 января на сайте правительства. До этого назначения Потехина занимала пост заместителя полпреда в Центральном федеральном округе. Напомним, экс-полпред в ЦФО Александр Беглов вернулся в Петербург и представляет президента теперь в Северо-Западном федеральном округе. Ирина Потехина — также из Петербурга, тут она с 2001 по 2003 годы была вице-губернатором и главой комитета по печати, сменив на этом посту своего мужа Александра Потехина. После 2003-го она стала вице-президентом АФК «Система», а затем перешла в полпредство по ЦФО. По информации в СМИ, в Минобре Потехина будет отвечать за развитие федеральных проектов профессиональной ориентации и профессионального образования — их она курировала и в полпредстве.