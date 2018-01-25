КГИОП предписал остановить работы на крыше бывших касс Аэрофлота на Невском

Стропила, возведенные со стороны Малой Морской улицы на крыше здания, известного горожанам как "бывшие кассы Аэрофлота", обеспокоили градозащитное сообщество. Здание является памятником федерального значения и историкам знакомо как дом М.И. Вавельберга. Судя по фото, появившимся в соцсетях, застройщик, который переделывает дом под отель, возможно, намерен устроить на нем мансарду или серьезно повысить уровень кровли, нарушив исторические габариты.

25 января призывы обратить внимание на стройку стали распространять в соцсетях. «SOS, уничтожается памятник федерального значения, дом Вавельберга, Малая Морская, 1, возведены стропила, изменена конфигурация крыши и значительно увеличена ее высотность», – сообщали в сообществе «Малая Морская» в Facebook. К делу не замедлили подключиться депутаты и комитет по охране памятников: после обращения городского парламентария Бориса Вишневского КГИОП провел проверку на объекте. На сайте комитета сообщается, что в отношении пользователя объекта предъявлены иски о взыскании неустойки в связи с нарушением охранного обязательства. В городской арбитраж направлено ходатайство о принятии обеспечительных мер — запрета производить работы на объекте без разрешения КГИОП. Пока ходатайство находится на рассмотрении. На данный момент комитет продолжает проверку.

Застройщик не первый раз становится объектом внимания охранного ведомства. Как сообщает сайт КГИОП, срок действия выданных ранее разрешений на производство работ на объекте истек. В декабре 2017 года в отношении пользователя здания комитета провел внеплановую выездную проверку, установив, что в здании самовольно, без разрешения комитета, вели ремонт и отделку внутренних помещений. Пользователю здания вменили административное правонарушение по ч.1, ст. 7.13 КоАП РФ.

Дом Вавельберга пытаются реконструировать уже восьмой год: в 2010-м стало известно, что его превратят в люксовый отель Jumeirah («Джумейра» – дубайский отельный оператор). О том, что гостиница откроется здесь в конце 2019 года, «Фонтанке» 14 ноября 2017 года рассказала администратор проекта Татьяна Протасова.

Сроки реализации проекта не раз переносились: в 2013-м обещали, что здание отреставрируют к 2016 году, затем говорили о 4-м квартале 2017-го. Летом 2014-го проект раскритиковал Георгий Полтавченко, тогда и.о. губернатора. Любопытно, что ему не понравилось именно намерение инвестора надстроить мансарду, а также устроить парковку во дворе. Если застройщик действительно возводит мансарду, остается только предполагать, что он попросту забыл об этом критическом замечании.

8 ноября стало известно, что проект купил глава совета директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК) Николай Буйнов — 45-е место в списке богатейших бизнесменов России, $2,2 млрд состояния. Как писали СМИ, вместе с партнерами он приобрел 68% проекта у Сбербанка. Сумма сделки могла составить 2,7 млрд рублей. Сейчас, согласно данным СПАРКа, Буйнов владеет компанией-инвестором ООО «ИФГ-БАЗИС-ПРОЕКТ» через цепочку дочерних фирм.