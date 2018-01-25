Горизбирком требует пресечь распространение «незаконных листовок» Навального

Городская избирательная комиссия Петербурга обратилась в полицию с просьбой пресечь распространение незаконных агитационных материалов. Как рассказали 25 января «Фонтанке» в ГИКе, листовки сторонников Алексея Навального, в которых приводится критика одного из кандидатов в президенты, признали незаконными.

«Нам поступила жалоба жителя Петербурга на листовки Навального, также в ходе мониторинга мы выявили еще ряд подобных материалов. На комиссии по информационным спорам мы признали, что те, на которых есть агитация против одного из кандидатов, являются незаконными. К листовкам с призывами ходить или не ходить на выборы у нас вопросов не возникло», – сообщил «Фонтанке» член ГИК Дмитрий Краснянский.

По его словам, избирком направил в правоохранительные органы письмо с просьбой пресечь распространение незаконных листовок.

Напомним, что петербургский штаб Навального уже несколько раз посещали правоохранительные органы. В результате их визита в штабе изъяли всю технику и агитационные материалы.