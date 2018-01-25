Смольный дал отмашку на проектирование метро до «Планерной»

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга распорядился подготовить проект планировки и межевания для строительства перегона метро от «Беговой» до «Планерной». Предполагается, что в этом направлении снова пойдет проходческий щит «Надежда».

Распоряжение выпущено 22 января, однако на сайте Смольного появилось 25 числа. Речь идет о планировке участка в 18,4 га, который тянется от пересечения Туристской и Оптиков до угла Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. Времени на подготовку дали до 30 января 2019 года. Рабочее название новой станции «Зоопарк», официально ее назовут «Планерная». Станция продолжает Невско-Василеостровскую линию. Ранее в «Метрострое» заявляли, что после окончания проходки от «Беговой» до «Приморской» проходческий щит «Надежда» вернут в стартовый котлован на Туристской и начнут движение на север.

«Планерная» будет пересадочной станцией, со стороны фиолетовой ветки здесь появится «Шуваловский проспект». 14 декабря КГА распорядился до 20 декабря 2018 года спланировать территорию и для продолжения Фрунзенско-Приморской линии. В концепции развития метрополитена строительство отнесено на период до 2022 года.

Ранее стало известно, что вестибюли «Шуваловского проспекта» и «Планерной» изменят свое положение относительно запланированного изначально. «Планерная» переедет северо-восточнее пересечения Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта (по проекту – в створе Шуваловского проспекта на пересечении с Планерной улицей). Вестибюль «Шуваловского проспекта» предложено разместить прямо в районе пересечения одноименной улицы и Комендантского (сейчас – на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов).