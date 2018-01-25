Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году

«Небольшая версия» американского посольства откроется в Иерусалиме в 2019 году. Об этом заявил президент США Дональд Трамп 25 января на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Давосе.

Как сообщает CNN, планируется создать «небольшое» дипведомство. Оно станет пробной версией представительства в этом городе.

СМИ пишут, что Нетаньяху оценил жест американского президента и назвал его «историческим решением».

Напомним, в декабре прошлого года Трамп внезапно заявил, что американское посольство переедет в Иерусалим, потому что «настало время объявить Иерусалим столицей Израиля». Это решение вызвало резкую критику в арабском мире и неоднозначную реакцию у руководства стран Европы. РФ также назвала это решение Трампа очень опасным.