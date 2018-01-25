«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января

В Петербурге скончалась «главная Золушка страны» Людмила Сенчина. «Фонтанка» публикует интервью, в котором знаменитая певица рассказывает о своей дружбе с Тальковым, домогательствах поклонников и о том, почему она перестала читать книги и смотреть телевизор.

Песню «Золушка» Сенчина пела в общей сложности 47 лет. «Фонтанка» собрала в одном ролике выступления певицы с 1974 по 2017 год. Посмотрите, как меняется «Золушка».

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