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25.01.2018 19:12

«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января

В Петербурге скончалась «главная Золушка страны» Людмила Сенчина. «Фонтанка» публикует интервью, в котором знаменитая певица рассказывает о своей дружбе с Тальковым, домогательствах поклонников и о том, почему она перестала читать книги и смотреть телевизор.

Песню «Золушка» Сенчина пела в общей сложности 47 лет. «Фонтанка» собрала в одном ролике выступления певицы с 1974 по 2017 год. Посмотрите, как меняется «Золушка».

Тем временем турецкая военщина в Сирии уничтожает памятники ЮНЕСКО. Они не такие раскрученные, как Пальмира, но такие же древние.

Госстройнадзор сделал новогодний подарочек дольщикам. Он продлил сроки сдачи для 29 городских строек. Объясняем, что будет с теми, кто рискнул купить там квартиры.

Водоканал позиционирует себя как самый продвинутый и успешный из петербургских ГУПов. Успешный-то успешный, но реконструкцию на 15 млрд никто не отменял. Договор с городом уже подписан.

Ректор Горного института Владимир Литвиненко, похоже, нажал на все педали сразу, и три мушкетера, которых назначили руководить предвыборным штабом Путина в Петербурге, приросли своим Д`Артаньяном.

Оказывается, Рыжему Тарзану сутенеры предлагали миллион, лишь бы он перестал ходить по борделям. Но Тарзан отказался, потому что очень нравственный. Да и гонять социально безответственных девиц голышом по Невскому ему показалось интереснее.

 


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