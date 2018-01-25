Twitter не нашел доказательств вмешательства России в Brexit

Компания Twitter не располагает доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit в 2016 году, говорится в письме компании в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании.

РИА Новости сообщает о том, что располагает этим текстом, напоминая, что ранее комитет запросил у Twitter и Facebook информацию о предполагаемом вмешательстве России.

"Изучив аккаунты, обнаруженные университетом City University, мы выяснили, что 1% из них были зарегистрированы в России. Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или "Агентством интернет-исследований" (Internet Research Agency)", — говорится в письме.

"Агентство интернет-исследований" Facebook отмечает в качестве объекта для обвинений в попытках повлиять на выборы президента США.

О планах провести расследование ситуации с потоком дезинформации, который становится все большей проблемой по всему миру, комитет объявил еще год назад. В рамках широкого расследования парламентарии планировали изучить вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в референдум о Brexit в 2016 году, несмотря на то, что представители правительства Великобритании заявляли, что не располагают никакими подтверждениями такого вмешательства.

В рамках расследования комитет направил запросы на предоставление информации в компании Facebook и Twitter. Ранее стало известно, что Facebook продолжает расследование распространения ложных новостей и сообщит о результатах, как только такая работа будет завершена.