«Часы Судного дня» вновь показывают без двух минут полночь

Стрелку так называемых «Часов Судного дня» передвинули на 30 секунд ближе к полуночи — теперь человечество находится всего в двух минутах от конца света, сообщается в Facebook журнала Bulletin of the Atomic Scientists 25 января.

Такой же показатель за всю историю «Часов Судного дня» был только один раз — в 1953 году, когда США и СССР с разницей в девять месяцев провели испытания водородных бомб.

В последний раз «Часы Судного дня» переводили год назад — тогда американские физики установили на них 23:57:30, напоминает РИА Новости.