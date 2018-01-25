Открыты продажи паркинга в корпусе 4.11 квартала Галактика от Эталон ЛенСпецСМУ

Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 4.11 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит рядом с наб. Обводного канала и Московским проспектом, на территории бывшей Варшавской железной дороги.

Корпус 4.11 квартала «Галактика» – 14-этажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями и автостоянкой. В корпусе запроектировано 377 квартир с отделкой: от студий до трехкомнатных. Окончание строительства корпуса 4.11 запланировано на конец 2019 года.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

Справка о ГК «Эталон»