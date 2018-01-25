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25.01.2018 18:34

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию два корпуса ЦДС «Новое Янино»

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию два корпуса ЦДС «Новое Янино»
ЦДС «Новое Янино»

Ленинградская область, 25 января 2018 г. – Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Г» и «Д» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». Общая площадь сданных объектов составляет 71 805 кв. м.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Г» и «Д» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». 

Корпусу «Г» присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8, корпус 1.

ЦДС «Новое Янино»

Жилая площадь корпуса «Г» составляет 22 524 кв. м. Корпус состоит из 6 секций и рассчитан на 640 квартир, среди которых студии, одно- и двухкомнатные варианты площадью от 26 до 53 кв. м. Практически в каждой квартире есть остекленные балкон или лоджия. В корпусе предусмотрены два варианта отделки жилых помещений: предчистовая и чистовая.

В каждой парадной установлены пассажирский и грузопассажирский лифты, а также предусмотрен индивидуальный дизайн мест общего пользования. 

Корпусу «Д» присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, д. 8.

Жилая площадь объекта составляет 22 209 кв. м. Шестисекционный дом рассчитан на 620 квартир, среди которых студии площадью от 27 до 28 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 30 до 49 кв. м, двухкомнатные варианты площадью от 47 до 54 кв. м, а также трехкомнатные варианты площадью от 68 до 70 кв. м. В корпусе предусмотрены два варианта отделки жилых помещений: предчистовая и чистовая. 

Придомовая территория введенных в эксплуатацию корпусов благоустроена, на ней организованы детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха для взрослых.

В ближайшее время застройщик приступит к передаче покупателям ключей от квартир.

ЦДС «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре ЖК предусмотрен детский сад на 175 мест.

ЖК «Новое Янино»  -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/

Справка о ГК «ЦДС»

 


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