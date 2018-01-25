Патриарх Кирилл: У людей крышу сносит от биткоинов

Скупка криптовалют может привести к потере имущества. От растущей популярности биткоинов уже есть пострадавшие, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С предостережением он выступил 25 января на VI Рождественских парламентских чтениях в Совете Федерации ФС РФ.

Предстоятель РПЦ считает, что, желая быстрого обогащения, люди скупают криптовалюты, при этом продают и закладывают своё имущество.

«У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома. А потом вдруг биткоин за две недели рушится, и люди понимают, что они ничего не выиграли, а проиграли, потеряли все, что имели», — пояснил он. По словам патриарха, государство должно разработать защитный механизм, чтобы уберечь граждан от «чрезмерных рисков и даже прямого обмана».

25 января Минфин опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».

Документ приравнивает майнинг, т.е. добычу криптовалют, к «предпринимательской деятельности», а смарт-контракт, в случае принятия законопроекта, — к договору в электронной форме. Продавать или покупать криптовалюты разрешат только на официально зарегистрированных в России биржах.