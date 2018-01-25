Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах.

В этих целях планируется дополнить ст. 24 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" новой ч. 1.11. Разработчики законопроекта объясняют свою инициативу тем, что, прослушав указанную рекламу, потребители приобретают предлагаемые препараты и занимаются самолечением вместо того, чтобы обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. При этом, по данным депутатов, ежегодно более 60 тыс. россиян умирает в результате самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые лекарства.

Также они отмечают, что такой запрет действует и во многих зарубежных странах: так, во всех странах Евросоюза запрещена какая-либо реклама безрецептурных лекарственных препаратов, а в Канаде исключается реклама лекарств по радио и телевидению. Однако уточняется, что введение предлагаемого запрета не ограничит право потребителей на получение информации о реализуемых лекарствах, так как указанные сведения можно будет получать из других СМИ и Интернета.

Напомним, что в настоящий момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, разрешающий рекламировать БАДы только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в специализированных печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. Кроме того, аптеки предполагается обязать предлагать покупателям в первую очередь наиболее дешевый взаимозаменяемый препарат. Также планируется провести ревизию всех зарегистрированных БАДов, одноименных, или похожих до степени смешения с лекарствами, запретив госрегистрацию последних, а также БАДов, имеющих в составе лекарственные средства (п. 15 Дорожной карты "Развитие конкуренции в здравоохранении").

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