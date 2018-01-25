Сопредседатель петербургского штаба Путина судится с журналистами из-за статьи о миллиардере с горы

Сопредседатель петербургского штаба Владимира Путина, ректор Горного института Владимир Литвиненко подал в суд на журналистов и борцов с коррупцией. Как сообщает 25 января «Трансперенси Интернешнл», претензии ректора Горного касаются расследования о сделках с недвижимостью на Васильевском острове.

Общая сумма исковых требований Литвиненко — 65 млн рублей. 30 млн он рассчитывает получить от «Трансперенси Интернешнл – Россия», 20 млн – от «Делового Петербурга», 5 млн — от трех журналистов этого издания, а 10 млн — от «Оффшорам-нет.ру». Журналисты и борцы с коррупцией выпустили публикации «Миллиардер с горы», в которых рассказали о том, как на Васильевском острове появился элитный жилой комплекс вместо учебных корпусов.

Напомним, что Владимир Литвиненко сегодня стал одним из четырех сопредседателей регионального избирательного штаба Владимира Путина, в предыдущие кампании он также возглавлял его штаб. Кроме Литвиненко, сопредседателями стали начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и студентка СПбГУ Анна Шуранова.