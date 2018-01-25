Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка

На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок.

В 2018 г. в России стартовала программа семейной ипотеки с господдержкой. Семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок, при покупке жилья в новостройке могут рассчитывать на субсидированную ставку в течение льготного периода. Сниженную ставку банкам субсидирует государство. При рождении второго ребенка льготный период, в течение которого действует ставка 6%, составит 3 года, при рождении третьего – 5 лет.

С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте http://www.sevgorod.ru/forbuyer/mortgage/

Дома RBI и «Северного города» аккредитованы в 13 крупнейших российских банках. Из них заявки по программе субсидированной ипотеки сегодня принимают три банка: «Абсолют Банк», «Глобэкс» и «Российский капитал». Заемщик может участвовать в программе, если:

– он и его дети – граждане РФ;

– ему уже исполнился 21 год на момент выдачи кредита;

– он будет не старше 65 лет на момент окончания срока кредита;

– он вносит не менее 20% стоимости квартиры в качестве первоначального взноса.

Для Петербурга и Ленобласти размер кредита может составлять от 500 тыс. до 8 млн. рублей. Срок ипотеки – от 3 до 30 лет. Ставка ипотеки после окончания льготного периода будет равна ключевой ставке ЦБ РФ на момент выдачи кредита, увеличенной на 2%. Сегодня ключевая ставка равна 7,75%. Поэтому, если взять субсидированную ипотеку прямо сейчас, то первые 3 года (или 5 лет) ставка кредита будет составлять 6%, а потом – 9,75% годовых.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

АО «ГЛОБЕКСБАНК» лицензия Центрального банка № 1942 от 01.12.2014

Справка о Холдинге RBI