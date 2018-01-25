Автобус опрокинулся на Староприозерском шоссе, есть пострадавшие

Очередное ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области: из-за съезда в кювет два человека попали в больницу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, днём 25 января на 76-м километре Староприозерского шоссе (Приозерский район) водитель «ПАЗа» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Он сам и его пассажирка получили переломы.

Подробности и фотографии на «Водителе Петербурга».

Напомним, сразу несколько ДТП с автобусами произошло 23 января: в области «ПАЗы» подбили грузовики, оба раза в месте препятствий на дороге, а в Петергофе в «ЛиАЗ» влетела маршрутка «ПАЗ».