Глава мирового биатлона возмутился решением МОК отстранить Шипулина

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить российского биатлониста Антона Шипулина на Олимпиаду.

«Если у МОК нет четких доказательств его вины, то это печально. IBU много раз тестировал этого спортсмена, и у нас нет ни одной положительной допинг-пробы», — приводит слова Бессеберга NRK.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организация не исключает возможности проведения дополнительных расследований в отношении российских спортсменов, не получивших приглашений на Олимпиаду.