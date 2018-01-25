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25.01.2018 18:57

В штабе Путина поборются за близость

Интрига с руководителями петербургского штаба Владимира Путина разрешилась в Москве. Однако согласия между сопредседателями все еще нет. Пока 18-летняя студентка общается с кандидатом, ректор Горного планирует переместить уже действующий штаб.
В штабе Путина поборются за близость
Владимир Литвиненко, Георгий Полтавченко и Владимир Путин//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Сопредседатель федерального штаба самовыдвиженца Владимира Путина, руководитель центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева 25 января озвучила имена тех, кому поручат вести избирательную кампанию действующего президента в Петербурге. За право руководить штабом в течение полугода шла борьба между представителями разных ветвей власти и групп влияния. И хоть формально после объявления «победителей» должна была наступить развязка, между штабистами и им сочувствующими продолжается противостояние.

Начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда Василий Волобуев, ректор Горного университета Владимир Литвиненко и 18-летняя студентка СПбГУ Анна Шуранова стали руководителями петербургского штаба Владимира Путина в Петербурге. Еще неделю назад «Фонтанка» публиковала другие имена, в прошлом варианте руководителей штаба не было фамилий Кабанов и Литвиненко, а третьим сопредседателем значился генеральный директор «Силовых машин» Юрий Петреня.

Большинству горожан эти фамилии (ну разве что за исключением Литвиненко) мало о чем говорят. Такова была концепция создания штабов Путина: ставки делались не на политических и финансовых тяжеловесов, а на представителей определенных социальных слоев. По задумке, кроме как рассказывать о кампании публично, сопредседателям ничего делать не надо, техническая работа по увеличению явки, агитации, набору наблюдателей должна лечь на плечи чиновников, отвечающих за внутреннюю политику в регионе. Если в других субъектах концепция, предложенная Москвой, реализовывалась почти без вопросов, то в Петербурге ее воплощение затормозилось из-за местных конфликтов.

Сразу после официального объявления первой тройки фамилий на сайте «Форпост», который редактирует пресс-служба Горного университета, появилось сообщение о том, что в петербургском штабе будет сопредседательствовать ректор Владимир Литвиненко. Его тут же поздравили вице-губернатор Игорь Албин и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. На следующий день Горный заявил о пресс-конференции, на которой должны были выступить Литвиненко как руководитель штаба и Макаров как его заместитель, о сопредседателях уже речи не шло. Как утверждают собеседники «Фонтанки», будто бы Литвиненко в последний момент обратился к Смольному и полпредству по СЗФО, которые занимались подбором кадров в штаб, и заявил о желании быть руководителем. Будто бы чиновники и ректор не сошлись в видении того, нужны ли штабу сопредседатели, должны ли они быть равными в правах или кто-то должен быть главнее. Чтобы разобраться, кто прав, обратились в Москву. Одновременно Литвиненко поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, обозначающий претензии на самостоятельную политику. В течение полугода, по данным источников из ЗакСа, он также искал возможность вести петербургскую кампанию Путина, однако одобрения на это из столицы не получил, зато после публично выраженной поддержки ректора Горного был назначен заместителем руководителя региональной кампании.

Таким образом в течение недели, пока москвичи решали, кого все-таки назначить в петербургский штаб, за эти позиции (по сути лишь номинальные) боролись сразу несколько политических групп, включая полпредство, Горный, Смольный и ЗакС.

Казалось бы, после объявления нового варианта состава руководителей конфликты должны погаснуть, тем не менее, согласия между сопредседателями все еще нет. На пресс-конференции, которую созвал 25 января ректор Горного университета Владимир Литвиненко, он заявил, что еще не виделся со своими коллегами, обязанности между ними еще не распределены, решения, «кто старший, а кто младший», нет, хотя по задумке центрального штаба все должны быть равны в своих правах.

Одно из подтверждений нерешенных противоречий – ответ на вопрос корреспондентки «Форпоста», издания, близкого к Горному университету. Она поинтересовалась, как ректор относится к тому, что штаб сейчас расположен на Красногвардейской площади, месте, во-первых, удаленном от центра, а во-вторых, арендованном у компании, чьи собственники зарегистрированы в Люксембурге.

«Удивлён такой информации. Если это так, то, конечно, это ненормально. В Горном университете три года функционировал штаб Путина. Как доверенное лицо, я еще губернатору, который координировал кампанию на начальном этапе, предложил сохранить его. Мы помогали многим, кто приходил сюда со своими просьбами», – заявил в ответ сопредседатель штаба и даже вспомнил, что было время в предыдущую кампанию, когда в Горный, где был расположен штаб, приходило по 600 человек за день. Якобы избиратели Путина даже и сейчас продолжают ходить туда же со своими проблемами, поэтому надо либо сохранить приемную в вузе, либо хотя бы перенести ближе к центру.

«Я буду этот вопрос ставить на первом заседании штаба перед другими сопредседателями», – сообщил Литвиненко, добавив, что заседание, по-хорошему, надо было проводить еще вчера.

По информации «Фонтанки», в Смольном, где фактически функционирует технический штаб Путина, заявлению Литвиненко о переезде были, мягко говоря, удивлены. В центральном штабе в Москве «Фонтанке» сообщили, что еще не получали предложений от петербуржцев о переносе офиса, тем не менее отметили, что деньги за него на данный момент уже заплачены из избирательного счета кандидата.

Кроме переезда у Литвиненко все еще остаются идеи задействовать в кампании спикера ЗакСа Вячеслава Макарова: «Было бы смешно, если бы ему не предложили войти в состав рабочей группы какого-то направления. Он избран демократически, авторитетно управляет парламентом, у него есть ресурс… Насколько я знаю, он проявлял публично свое желание трудиться. Я уверен, что он понимает, что мы выбираем не председателя колхоза, а лидера страны. Он очень активный в этом вопросе человек и, уверен, будет профессионально выполнять ту работу, которую, как и мне, поручат наши все сопредседатели». В Смольном же, по данным «Фонтанки», по-прежнему не видят спикера ЗакСа в структуре штаба. Сам Макаров накануне заявил, что «Единая Россия» поддержит Путина и без включения в эту структуру.

Пока Литвиненко общался с журналистами, другой сопредседатель штаба – 18-летняя студентка СПбГУ Анна Шуранова – участвовала в телемосте с Владимиром Путиным. Сопредседатель Василий Волобуев встречался с ветеранами, а глава госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов, вероятно, провел день в управляемом им учреждении. По информации «Фонтанки», первая встреча четырех сопредседателей состоится 26 января, где им все-таки придется о чем-то говорить, затем вчетвером они поедут на инструктаж в Москву, в администрацию президента.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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