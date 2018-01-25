Сутенеры предлагали Дацику 1 млн за прекращение походов по проституткам

Держатели сети притонов для занятия проституцией предлагали один миллион рублей Вячеславу Дацику за то, чтобы он обходил стороной некоторые адреса. Об этом на суде по делу о зачистке борделей заявил певец Стас Барецкий, давший показания в качестве свидетеля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 25 января Барецкий был вызван в Василеостровский суд. С Дациком, обвиненным в разбойном нападении на бордель и незаконном проникновении в гостиничный номер, певец планировал рейды по проституткам. По словам Барецкого, после того, как весной 2016 года о зачистке притонов стали писать СМИ, на него вышли представители бордельной сети и предложили миллион рублей за то, чтобы рейды не касались пятнадцати адресов.

«Я передал предложение Дацику, он сразу отказался», – пояснил суду Барецкий.

По мнению свидетеля, в задержании Рыжего Тарзана держатели притонов были заинтересованы, так как акции наносили серьезный урон бизнесу.

По версии обвинения, в ночь на 18 мая 2016 года Вячеслав Дацик при зачистке борделя на Васильевском острове открыто похитил принадлежавший проститутке телефон. В ту же ночь в бутик-отеле «Графтио» в Петроградском районе, как следует из материалов дела, Дацик совершил незаконное проникновение в номер и применил насилие к женщине, которая являлась обычным постояльцем.