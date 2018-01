Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»

Петербургский хостел Soul Kitchen, созданный недавними студентами на базе коммуналки, завоевывает первые награды международных систем бронирования. «Фонтанка» разобралась в бизнес-модели и узнала, на чем зарабатывают владельцы.

«Квартира образцового содержания и высокой культуры и быта» – такая табличка встречает постояльцев хостела Soul Kitchen в старинном особняке на набережной Мойки. На двери напротив надпись на английском, призванная поддерживать эту самую культуру, – Thank for being quiet on the stairways (спасибо, что не шумите на лестнице). Над стойкой регистрации в качестве подтверждения набор дипломов от систем бронирования Booking.com, Hostelworld, Hostelbookings, а также сервиса рекомендаций TripAdviser. 24 января к ним добавилось еще четыре награды Hoskar, которые присуждает Hostelworld, основываясь на отзывах постояльцев. В 2017 году петербургский хостел выиграл в номинациях «Лучший средний хостел мира», «Лучший хостел Европы», «Лучший хостел России» и «Лучший набор услуг».

Soul Kitchen на набережной Мойки – второй проект петербургских предпринимателей Любови и Сергея Сорокиных. Оба, еще будучи студентами, подрабатывали в хостелах, а потом вложились в собственный бизнес. Первый хостел, открытый у Московского вокзала в 2009 году, проработал три года. Поднаторев в индустрии гостеприимства, решили запустить новый проект в формате «хостел-бутик», идею которого подсмотрели в Лиссабоне. «Мы много путешествовали и изучали опыт других стран. Но тогда это было в новинку не только в России, но и Европе», – рассказывает Любовь Сорокина. Смысл концепции в том, чтобы создать добавленную стоимость за счет необычного дизайна и дополнительных сервисов.

Арендовав помещение коммуналки площадью 600 кв. м в особняке 19 века, предприниматели получили в наследство старинные интерьеры — лепнину на потолке, камин, плитку на полу, а также старинную кухонную плиту. Их бережно сохранили и дополнили другой винтажной обстановкой, вроде старых проигрывателей, телефонов, дверных ручек. По словам создателей, для того, чтобы провести официальную перепланировку, пришлось привлечь архитектурную студию. Но дизайн на 99% придумывали сами. Предметы интерьера искали по барахолкам, бОльшую часть мебели сделали на заказ, а то и вовсе своими руками. Винтаж разбавлен хайтеком, а пестрое оформление диванов и картины на стенах отсылают к общему увлечению хозяев – граффити. Назвав проект Soul Kitchen (англ. душевная кухня), не вложить в него душу уже было невозможно.

Сколько денег ушло на обустройство хостела, создатели не раскрывают. Но, по словам, Любови Сорокиной в ремонт вложился и владелец квартиры. Окупить затраты удалось через три года. Для сравнения, первый проект на Советской улице площадью 150 кв. м, в который было вложено около 1 млн рублей, отбили за год.

Но главный «вау-эффет» производит уровень сервиса. Гостям предоставляют не только стандартный пакет из тапочек, чая и кофе, но также дают на прокат велосипеды, зонтики и театральные бинокли, игрушки для детей и детские кресла. Общий список услуг насчитывает 32 пункта. На доске возле ресепшена красуется слово Syrniki. «Это тема мастер-класса. Сотрудники регулярно устраивают их, обучая приготовлению блюд русской кухни», – поясняет администратор Мила. Практикуются совместные походы в музеи или бары. Для каждого нового гостя проводится экскурсия по хостелу, в ходе которой его знакомят не только с правилами проживания, но и местными легендами. «Например, в ходе ремонта мы нашли дверь, которая никуда не ведет. Теперь рассказываем про нее всякие истории», – говорит Мила.

В отличие от первого проекта, который был классическим хостелом с общими спальнями, Soul Kitchen на Мойке предлагает и отдельные номера с собственным санузлом. «Объединение лучших черт отеля и хостела – сейчас общий тренд, но мы поймали его одними из первых», – говорит Любовь Сорокина. Такой формат удобен для тех, кто хочет общаться, но при этом хочет получить и определенный уровень приватности. На волне успеха предприниматели арендовали и соседнюю коммуналку, увеличив площадь хостела до 800 кв. м и заняв полностью второй этаж парадной. Подробности договоренностей с владельцем недвижимости хостельеры предпочитают держать в тайне, но отмечают, что с ним заключен долгосрочный договор, который предусматривает санкции в случае досрочного расторжения каждой из сторон.

Хостел не для всех

Сейчас Soul Kitchen может принять одновременно до 100 гостей. В высокий сезон заполняемость часто близка к максимальной, но и сейчас, в низкий, в нем проживает около 30. «Средний уровень заполняемости по году 60-70%, примерно как в среднем по городу», – отмечает Любовь Сорокина. По ее словам, девальвация рубля в 2014-2015 году дала Soul Kitchen большой прирост потока клиентов. Хорошо прошел и 2016-й год, а вот в 2017-м заполняемость оказалась меньше. «Но чем это объяснить, пока не понятно», – говорит она. Так, городской комитет по туризму отчитался о росте турпотока в 2017 году на 9%. Не исключено, что причина в конкуренции, концепция хостела-бутика тиражируется все шире.

При этом ценник (по меркам хостела) здесь не самый гуманный. Так, кровать в 8-местной спальне стоит 800-900 рублей зимой и 1500 рублей летом. Двухместный люкс сейчас можно снять за 4500 рублей. Летом он будет стоить от 6 тысяч. В «топовые даты» чемпионата мира по футболу цены могут еще выше, однако номера на них уже распроданы.

Ценовая политика — это не только результат высоких вложений в дизайн и затрат на сервисы, но и фильтр для постояльцев. По словам Любови Сорокиной, их целевая аудитория — преимущественно иностранцы, которые хотят проникнуться российской культурой и готовы платить за «петербургскую атмосферу». Тех, кто приезжает по работе, студентов, которые хотят сэкономить, ценовой ценз отсекает.

Судя по карте, на которой гости хостела могут цветными кнопками отметить свою страну, среди постояльцев преобладают европейцы. Но много гостей и из дальних стран. В основном это Южная Корея и страны Южной Америки, для которых действует облегченный визовый режим. Едут и россияне, но среди них нет «случайных».

Несмотря на высокие расценки и приличную заполняемость, доходность у Soul Kitchen средняя по рынку, утверждает Любовь Сорокина, но точных цифр не называет, опасаясь конкурентов. По ее словам, более половины выручки идет на фонд оплаты труда (сейчас в хостеле работает 10 человек) и аренду помещения. Высоки и издержки на расходные материалы. «Например, в высокий сезон траты на покупку только кофе могут составлять до 30 тысяч рублей в месяц», – говорит она.

Часть прибыли предприниматели направляют в развитие. «Это не только расширение площади, но и постоянные улучшения – сейфы для постояльцев, и продвинутая информационная система управления бизнесом», – говорит хозяйка. В этом году предприниматели планируют заняться озеленением. «Какая именно часть прибыли идет на развитие, мы не подсчитывали, тратим по мере необходимости», – отмечает она.

Приз гостевых симпатий

Именно постоянные улучшения и внимание к деталям Любовь Сорокина считает лучшей стратегией для тех, кто хочет победить в рейтингах, основаных на отзывах постояльцев.

«Специально мы для этого ничего не делали. Просто учли те отзывы, которые оставляли гости нашего первого проекта и провели работу над ошибками», – комментирует она. В частности, клиенты жаловались на плохую шумоизоляцию из-за того, что двери в номера выходили в общее пространство. Близость к вокзалу тоже нравилась не всем. Зато место на набережной Мойки, несмотря на удаленность от метро, набирает высокие баллы за локацию.

«Нам сначала это тоже казалось странным, но потом мы поставили себя на место туристов и поняли, что им важнее, чтобы рядом были Эрмитаж и Исакий, а не метро или вокзал», – говорит Любовь Сорокина. И сначала получение наград не сказывалось на посещаемости. Но сейчас клиенты все больше и больше обращают на это внимание. Таким образом, хостел может получить бесплатную рекламу и сэкономить на продвижении.

Но настоящим подарком для Soul Kitchen стал визит Артемия Лебедева в 2013 году. Известный дизайнер неожиджанно ярко, с подробным фотоотчетом, расхвалил хостел. «Тут все настолько клево, продуманно и душевно, сколько не в каждом бутик-отеле в Европе встретишь. Только койко-место здесь стоит 650 рублей, а не долларов», – написал он на своей странице в ЖЖ. Владельцы уверяют, что это не было наимеренным маркетинговым ходом. «Мы были с мужем в отъезде и, когда узнали, что у нас остановится Лебедев, мы одновременно обрадовались и испугались», – рассказывают они.

Признание клиентов и критиков позволило запустить новое направление бизнеса — консалтинг для начинающих хостельеров. В основном просят оценить помещение, проект планировки или совета, как улучшить рейтинг на сервисах бронирований.

Однако, несмотря на успех Soul Kitchen , тиражировать его сами или продавая франшизу предприниматели не хотят. «Наша мечта открыть хостел в Европе, но пока мы присматриваемся», – рассказывает предпринимательница.

А вот петербургский бизнес может оказаться под угрозой — если Госдума примет «закон Хованской», запрещающий размещение хостелов в жилых домах. По словам Любови Сорокиной, никаких претензий от соседей предприниматели не получают. «Сверху у нас элитная квартира, они даже рады нашему присутствию, потому что у нас системы видеонаблюдения, то есть по сути мы бесплатно выполняем функции консьержа», – рассказывает она. У другого соседа, который занимается пасекой, хостел покупает мед.

Сейчас помещения Soul Kitchen являются жилым фондом, а значит, в случае принятия закона, их придется переводить их в нежилой и как минимум оборудовать отельным входом. Затраты на это предприниматели пока не подсчитывали.

«Но мы надеемся, что показываем своим примером, что хостел может быть профессиональным бизнесом», – заключает Любовь Сорокина.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»