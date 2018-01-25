За пересдачу чужих квартир петербурженка отправится в колонию-поселение

Жительница Петербурга безуспешно попыталась заработать на риелторских услугах. Пересдавая чужие квартиры, ключи она не выдавала. Идею своего бизнеса ей пришлось объяснить в суде.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе прокуратуры Северной столицы 25 января, Куйбышевский районный суд признал виновной в пособничестве в подделке документов и в мошенничестве Ольгу Тихонову.

Представившись другим именем, Тихонова арендовала квартиру на улице 9-й Советской, затем с помощью поддельного паспорта изготовила свидетельство о регистрации права собственности на жильё и разместила в Интернете объявление о его сдаче. «Риелтор» забрала деньги от потенциальных жильцов, но ключи им так и не выдала.

Подобным образом подсудимая заработала и на других квартирах в Центральном районе — на улице Жуковского и на Лиговском проспекте. Выручка от преступных схем составила 400 тысяч рублей.

Ольгу Тихонову признали виновной по семи эпизодам мошенничества. Суд назначил ей наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии-поселения.