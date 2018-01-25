Саакашвили рассказал, зачем полез на крышу

Экс-губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, забравшийся на крышу во время обыска его квартиры в Киеве в декабре, заявил, что не грозился спрыгнуть.

Об этом 25 января сообщает Deutsche Welle, передает RT. По его словам, на этот шаг он пошёл, так как его мобильный телефон «глушили».

«Я должен был позвонить людям, и поэтому был вынужден выйти на крышу. Это был абсолютно прагматичный шаг. Так в наши дни работает мобильная связь», — пояснил Саакашвили.

В разговоре с людьми, которые поднялись к нему на крышу, Саакашвили, по его утверждению, не угрожал прыгнуть с крыши, а заявил, что если они к нему подойдут, то упадут все.

5 декабря Саакашвили задержали после обыска в его квартире в Киеве. Впрочем, сторонники Михаила Николаевича вскоре отбили его у украинских полицейских.