"ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru вошли в мировой топ-100 сайтов

Три российских интернет-сервиса вошли в сотню самых популярных в мире сетевых ресурсов. VK.com на 61-и месте по числу уникальных пользователей, Mail.Ru Grourp – на 68-м, Yandex – на 82-м.

Как пишет РБК, ссылаясь на аналитиков Similar Web, абсолютный мировой лидер 2017 года – Google.com с 26.697 млрд уникальных пользователей (это число в несколько раз превышает население Земли, так как пользователи мобильных устройств и персональных компьютеров учитываются отдельно, подсчет идет каждый месяц, а затем результаты суммируются).

На втором месте – принадлежащий Google видеосервис YouTube (22,9 млрд уникальных посетителей), на третьем – Facebook (21,865 млрд уникальных посетителей).

В первую двадцатку кроме популярных социальных сетей, площадок электронной торговли, онлайн-энциклопедии и сайтов для укорачивания ссылок попали три порносайта.