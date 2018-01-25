Больше тысячи петербуржцев оштрафованы за неправильную прогулку с собаками

Выгул собак в прошлом году закончился административными штрафами более чем для тысячи жителей Петербурга. Впрочем, разбудить ответственность протоколом удалось не у всех.

Как сообщили 25 января в пресс-службе Смольного, сотрудники структурного подразделения комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности за 2017 год составили без малого 26 800 административных протоколов. 1 068 из них получили владельцы собак, выгуливающие своих любимцев в обход закона. Чаще всего горожане забывали про поводки и намордники для слишком больших собак или доверяли их детям младше 14 (в этих случаях вооруженные линейкой инспекторы замеряют высоту животного в холке), выводили питомцев на детские и спортивные площадки или пренебрегали переноской в общественном транспорте.

Судя по приведенной статистике, игнорирующих правила выгула собак вдвое меньше, чем мешающих спать соседей, но вычислить, конечно, удалось не всех. В «поле» работают около ста инспекторов: выходят в рейды и выезжают по жалобам жителей. Однако кроме нерадивых владельцев животных отследить нужно торговлю в неустановленных местах, самовольный демонтаж или размещение объектов благоустройства и другие административные правонарушения.

Количество выписанных протоколов с 2016 года сократилось, а число оплаченных штрафов, наоборот, выросло. За выгул животных не по правилам владельцев наказывают от тысячи до пяти тысяч рублей. Однако расплачиваться они спешат далеко не всегда.