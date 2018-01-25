Кокорин, Дриусси и Заболотный сыграют в атаке "Зенита" с первых минут

Тренерский штаб сине-бело-голубых определил стартовый состав на второй матч тренировочных сборов в Дубае против "Славии", сообщает официальный сайт "Зенита".

В воротах сыграет Андрей Лунев, в обороне — Далер Кузяев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана и Юрий Жирков, в полузащите — Александр Ерохин, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони, в нападении — Александр Кокорин, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Запасные игроки: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Илья Скроботов, Дмитрий Богаев, Никита Каккоев, Кирилл Капленко, Дмитрий Плетнев, Дмитрий Полоз, Андрей Панюков.

Матч начнется в 18:00 по петербургскому времени.