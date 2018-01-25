Пропавший в Петербурге анархист нашелся: он арестован ФСБ

Благодаря рассылке городского суда Петербурга, стало известно местонахождение Виктора Филинкова, об исчезновении которого 24 января сообщила прессе его жена. По словам супруги, муж должен был направляться в аэропорт Пулково, чтобы вылететь в Киев, но исчез. Так как Филинков придерживается анархистских взглядов, женщина предполагала, что он мог быть задержан спецслужбами.

Как сообщила 25 января объединенная пресс-служба судов Северной столицы, так и случилось. Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об избрании в отношении Виктора Филинкова меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина подозревается в участии в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.1 УК России).

По версии следствия, «Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма».

По мнению следователя, Филинков подозрения в отношении него признал.