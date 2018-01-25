Два большегруза «порвали» друг друга на трассе в Ленобласти

Крупное ДТП днём 25 января затруднило движение по автодороге Вологда – Новая Ладога между Иссадом и Колчаново (Волховский район Ленинградской области).

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, на 522-м километре трассы тягач Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом Freightliner. Один из шофёров госпитализирован с серьёзными травмами.

На кадрах с места ДТП видно, что большегрузы получили сильные повреждения: их смяло, кабину одного из них выкинуло в кювет.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».