Утро на Гражданке началось не с кофе, а со стрельбы

Выстрел в лицо получила петербурженка в парадной в Калининском районе утром 24 января.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии, около восьми утра, собираясь на работу, жители третьего дома на улице Софьи Ковалевской услышали выстрелы. В парадной разгорелся конфликт, прийти к победе в котором мужчина 32-х лет решил с помощью пневматического пистолета. Он выстрелил в лицо 42-летней оппонентке.

Обеспокоенные соседи призвали на помощь вневедомственную охрану. Сотрудники Росгвардии обезоружили стрелка и доставили его в отдел полиции. Пострадавшую госпитализировали в больницу.