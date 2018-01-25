В Петербурге Росгвардия обезвредила злодея, ворвавшегося в ресторан с мачете
Недовольный обслуживанием в ресторане Discount на Гражданском проспекте, 66, клиент вооружился мачете и грозился расправиться с персоналом заведения. Росгвардия защитила общепит от рубки.
Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу, около 02:48 25 января группа задержания ОВО по Калининскому району, получив из ресторана сигнал «тревога», незамедлительно прибыла на место происшествия. Гвардейцы обезоружили 24-летнего буяна, задержали и передали в руки полиции.
Мачете изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.