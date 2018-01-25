Полвека «Золушки»: как менялась Людмила Сенчина и ее главная песня

«Фонтанка» собрала в одном ролике выступления Людмилы Сенчиной с «Золушкой» с 1974 по 2017 год.

Песню, которая стала для Людмилы Сенчиной судьбоносной, в 1969 году написали в Ленинграде композитор Игорь Цветков и театральный актер Илья Резник — будущий автор многих эстрадных хитов.

Сначала песня досталась солистке, Таисии Калинченко. А когда та ушла в декретный отпуск, дирижер Анатолий Бадхен предложил ее Сенчиной. Молодая певица согласилась не сразу — песня казалась ей «кукольной», несерьезной. Но все изменилось после выступления в БКЗ «Октябрьский» в 1971 году, после которого Людмила Сенчина стала настоящей звездой советской эстрады. Она пела свою главную песню на протяжении всей жизни. И одно из последний выступлений певицы, на концерте к 50-летию БКЗ «Октябрьский» 28 октября 2017 года, тоже включало в себя «визитную карточку» Сенчиной.

Людмила Сенчина скончалась в Петербурге 25 января 2018 года. Ей было 67 лет.