Офицеры ЗВО следят, как солдаты учатся воевать с помощью веб-камер и дронов

На полигонах Западного военного округа, расположенных в Московской, Ленинградской, Воронежской и Калининградской областях, введены в строй новые системы контроля за проведением мероприятий боевой подготовки. Начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов 25 января рассказал, в чем заключаются новшества.

"Для обеспечения контроля загруженности полигонов и выполнения мероприятий боевых стрельб, вождения, занятий по специальности на учебных местах установлено до 50 специализированных веб-камер, обеспечивающих прямую трансляцию в региональные и территориальные центры управления округа, а также вышестоящие органы военного управления. Кроме того, для мониторинга проведения занятий по боевой подготовке используются беспилотные летательные аппараты типа «Орлан» и «Леер».

Данная система контроля позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать и корректировать процесс обучения личного состава, занимающегося на полигонах", – сказал он.

Как ранее писала "Фонтанка", командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил о том, что в 2017 году в округе проведено более 1200 учений и тренировок различного уровня, среди них российско-белорусское совместное стратегическое учение «Запад–2017».