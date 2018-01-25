Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели
Главного мага планеты, Дэвида Копперфильда, заподозрили в попытке изнасилования. Обвинения в сексуальных домогательствах выдвинула американская модель Бритни Льюис. Артист их опровергает.
Как пишет «Лента.ру» 25 января со ссылкой на The Wrap, Копперфильд и 17-летняя на тот момент Бритни Льюис познакомились в 1998 году на конкурсе красоты в Японии, где иллюзионист пригласил несовершеннолетнюю модель присоединиться к его концертному туру в штате Калифорния.
После одного из выступлений труппа отравилась в бар, по словам американки, Копперфильд что-то подмешал ей в коктейль. Пригубив напиток, девушка потеряла сознание, позже она обнаружила себя в номере отеля в компании со своим работодателем.
«Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот момент я опять потеряла сознание», — рассказала Льюис.
С утра, по словам девушки, Копперфильд заявил, что не занимался с ней сексом, а потом заставил написать её расписку о своём хорошем самочувствии и отправил домой к бабушке.
Позже журналисты выяснили, что модель рассказала о случившемся родственникам и друзьям, а в 2007 году пожаловалась на артиста в ФБР. 61-летний Дэвид Копперфильд в Twitter назвал это обвинение ложным.
Справка:
Напомним, что осенью в Голливуде разразился крупный скандал – одного из самых знаменитых и влиятельных продюсеров, Харви Вайнштейна, обвинили в сексуальных домогательствах и насилии по отношению к женщинам. New York Times опубликовала признание об этом актрис Гвинет Пэлтроу и Анджелины Джоли. После них в домогательствах со стороны Вайнштейна признались несколько десятков актрис, в том числе Леа Сейду, Кара Делевинь, Мира Сорвино, Азия Ардженто, Сальма Хайек и даже глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. В основном женщины жаловались, что продюсер зазывал их в гостиничный номер, встречал в халате, предлагал сделать массаж, настаивал на совместном купании в ванне. По свидетельствам актрис, от согласия или отказа зависела их карьера.
Позже скандала с Вайнштейном обвинения посыпались и к другим звёздам, среди них Кевин Спейси, Дастин Хоффман, Стивен Сигал. Актрисы, агенты, сценаристы и режиссеры Голливуда организовали общественное движение против сексуального насилия на съемочных площадках.