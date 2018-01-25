Дэвида Копперфильда обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

Главного мага планеты, Дэвида Копперфильда, заподозрили в попытке изнасилования. Обвинения в сексуальных домогательствах выдвинула американская модель Бритни Льюис. Артист их опровергает.

Как пишет «Лента.ру» 25 января со ссылкой на The Wrap, Копперфильд и 17-летняя на тот момент Бритни Льюис познакомились в 1998 году на конкурсе красоты в Японии, где иллюзионист пригласил несовершеннолетнюю модель присоединиться к его концертному туру в штате Калифорния.

После одного из выступлений труппа отравилась в бар, по словам американки, Копперфильд что-то подмешал ей в коктейль. Пригубив напиток, девушка потеряла сознание, позже она обнаружила себя в номере отеля в компании со своим работодателем.

«Я помню, как меня раздели. Он целовал меня сначала в лицо, потом начал спускаться ниже, и в этот момент я опять потеряла сознание», — рассказала Льюис.

С утра, по словам девушки, Копперфильд заявил, что не занимался с ней сексом, а потом заставил написать её расписку о своём хорошем самочувствии и отправил домой к бабушке.

Позже журналисты выяснили, что модель рассказала о случившемся родственникам и друзьям, а в 2007 году пожаловалась на артиста в ФБР. 61-летний Дэвид Копперфильд в Twitter назвал это обвинение ложным.