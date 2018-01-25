Шипулин: Русские не сдаются!

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете биатлонист Антон Шипулин опубликовал на своей странице в Инстаграме эмоциональный пост по поводу решения МОК не приглашать его на Олимпиаду-2018.

"Пару дней назад после последних новостей я был шокирован! Появилась мысль все бросить и уехать домой. Олимпийские игры – была моя мечта, и я шел к этой цели. Через сотни и тысячи трудностей, пота и крови! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист, я всегда остерегался пить даже обычные витамины. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее.

Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Вскоре я понял, что ни в коем случае не стоит опускать руки! Жизнь на этом не заканчивается, и нужно идти дальше! Нужно бороться за свое имя до конца. В понедельник я отправил письмо в МОК с просьбой подтвердить или опровергнуть факт моего отсутствия в списке "приглашенных" на Игры. Никакого ответа я пока не получил.

Я принял решение в воскресенье бежать марафон "Марчалонга". Цель – получить лишний заряд бодрости и положительных эмоций в сложившихся обстоятельствах. Давайте не будем делать неправильных выводов. Давайте дождемся официальных документов и решений. И тогда уже будем понимать, куда двигаться дальше.

Я вижу, какое количество людей поддерживает меня и моих друзей по сборным России, чьи имена называются в качестве неприглашенных. Спасибо большое вам всем за эту поддержку! Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!" – написал Шипулин.

Российские олимпийские чемпионы Антон Шипулин, Виктор Ан и Сергей Устюгов не были допущены до участия в Олимпийских играх – 2018.