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25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика»* в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Первым пассажиром, купившим билет на рейс Аэрофлота за пять рублей, стал болельщик российской сборной из Новосибирска. За перелет по маршруту Новосибирск – Москва – Новосибирск он заплатил 10 рублей с учетом всех такс и сборов: по 5 рублей за каждый полетный сегмент.

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс – давний партнер Аэрофлота по организации массовых мероприятий. На сегодняшний день уже подано более 2000 заявок от болельщиков российской сборной.

Специальный «тариф болельщика» Аэрофлот ввел 1 января с целью обеспечения доступности игр Чемпионата мира по футболу 2018 года и предоставления возможности российским болельщикам оказать массовую поддержку сборной России. Специальный тариф экономического класса составляет пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов) и действует на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). 

Прием и подтверждение заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде  осуществляется с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс».

Для оформления билета по такому тарифу необходим российский паспорт, персонифицированная карта зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Подробная информация о программе перевозок в ходе Чемпионата мира по футболу размещена на официальном сайте Аэрофлота – https://www.aeroflot.ru/ru-ru/football2018/.

Перевозка будет осуществляться собственными рейсами ПАО «Аэрофлот» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня 2018, Санкт-Петербурге 19 июня 2018, Самаре 25 июня 2018, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.

*Тариф предназначен только для граждан РФ.

 


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Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
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