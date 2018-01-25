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25.01.2018 18:04

Как сутенеры Дацика подкупали

Рыжий Тарзан не взял миллион от бордельного бизнеса и был арестован. «Да этот парень бессребреник!» – почти бил себя в могучую грудь Стас Барецкий, объясняя, почему грабить притоны – невыгодно.
Как сутенеры Дацика подкупали
Вячеслав Дацик//Замир Усманов/Интерпресс

В Василеостровском суде Петербурга 25 января был допрошен один из ключевых свидетелей по делу о налетах Вячеслава Дацика на дома терпимости. Судья Юрий Гершевский не мешал солировать Стасу Барецкому и фигуранту, но шлюхами женщин называть не позволил.

После освобождения Дацика в марте 2016 года и возвращения в Петербург соратником бойца по зачистке города от борделей стал шоумен Стас Барецкий. Сегодня он пришел в суд свидетелем.

– Будьте добры, ваш паспорт, – попросил судья Юрий Гершевский.

– Ага, – тремя буквами певец перевел общение в неформальное русло.

– Работаете?

– Да. В ритуальном агентстве, администратором.

Барецкий, радуясь произведенному эффекту, наблюдал за реакцией зала.

Стас Барецкий в суде
Стас Барецкий в суде
Александр Ермаков

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– Барецкий, отвернитесь от зрителей, повернитесь к суду, – остановил любование Гершевский.

Дацик и могильщик знакомы с 90-х, занимались спортом, хулиганили. В 2016-м сошлись на ниве бордельной ненависти, вместе планировали зачистки.

– Мы искали сутенеров, хотели навести порядок. Я, конечно, не святой, но когда моя рожа на афишах была заклеена объявлениями «24 часа любовь»… – объяснил Барецкий свою мотивацию.

– А Дацику зачем это?

– Он занимается правозащитной деятельностью. Выявление притонов и было его целью. 

По словам Барецкого, после шумихи вокруг акций на него вышли представители сети борделей. Передали данные пятнадцати точек и попросили их не трогать.

– Дацику готовы были заплатить миллион рублей. Я передал предложение Славе, он сразу отказался.

Рыжего Тарзана обвиняют в разбойном нападении на притон на Васильевском острове. Барецкий обстоятельно отверг корыстную версию походов по борделям. Сутенеры, дескать, не дураки хранить крупную кассу, оборудовать помещения качественными видеокамерами и снабжать «мамочек» дорогими телефонами.

– Работники эротической сферы готовы к облавам, с ними нету никакого навара. Только наркоманы могут грабить бордели. Мы – нет. Вообще много непоняток творилось на нашей теме, многие хотели хайпануть на этой движухе.

Дацик задал вопрос:

– Свидетель, изменилась ли после моего освобождения из мест лишения свободы наша с вами борьба со шлюхами?..

Судья перебил:

– С женщинами с пониженной социальной ответственностью.

Барецкий с упоением вспоминал:

– Конечно, изменилась. Раньше мы проституток брили наголо и избивали сутенеров по-всякому. После освобождения Слава объяснял, что не нужно этого делать в культурной столице, инструктировал, чтобы никаких ценностей не брали, бухгалтерию изымали, никого не били. По возможности.

Дацик, чтобы усилить впечатление о себе изменившемся, уточнил:

– А что мы делали с проститутками в Берлине?

– Было дело… И бензоколонки грабили…

Судья посмотрел на свидетеля повнимательнее.

– Вы уж извините, Ваша честь, вы сами попросили говорить правду.

Адвокат Дацика попытался сменить тему.

– А зачем вы перебиваете такую явку с повинной? – обратился шутливым тоном Гершевский.

– Да какая явка, срок давности истек, и за кордоном было, – вторгся Дацик.

– Мы сообщим куда следует, – не убирая с лица улыбку, ответил судья.

Барецкий уточнил, что после голого марша проституток и ареста Дацика бордель на 11-й линии Васильевского острова в 46-м доме открылся снова.

– Но рекламы притонов стало меньше, – уверен Стас в пользе Рыжего Тарзана.

Судья высказал свое предположение:

– Это Роскомнадзор работает, сайты все заблокировал.

Версию слушатели встретили скепсисом. 

Не проронивший до этого ни слова прокурор встрепенулся:

– Мы тоже работаем!

Скепсис публики утроился.

Барецкий попросил освободить Дацика.

– Он продолжит борьбу с борделями. Но не будет, конечно, уничтожать их физически…

– А будет уничтожать духовно, – поерничал судья.

– Как проповедник, да! – подхватил Барецкий идею. Но ее сгубил Дацик:

– Предлагаю вернуть инквизицию!

Свидетель сделал еще одну попытку:

– Хватит держать его в тюрьме как зверя. Он даже в клетке у вас сидит. Хотя бы стеклянную сделали…

– В стеклянной душно, – нашелся судья и выпроводил Барецкого с трибуны.

Попросить за Дацика пришел также 50-летний неоязычник Владимир Голяков, он же Богумил Второй.

– Работаете? – с небольшой опаской спросил судья.

– Да. Занимаю должность – жрец славян.

Зал пропитался звучным весельем. Судья театрально насупился:

– Так. Не ржать.

Голяков дал лестную характеристику Дацику, принявшему присягу родового славянства, вспомнил свой опыт. В 2003 году он совершил разбойное нападение на офис правозащитной организации «Мемориал».

– Я совершил погро… ой, народное задержание, и пострадал из-за этого. А теперь я почти святой, а они («Мемориал». – Прим. ред.) – почти враги государства.

По мнению Голякова, Рыжий Тарзан тоже будет реабилитирован временем, и тоже попросил изменить меру пресечения:

– У нас скит есть под Выборгом. Я предлагаю этого детинушку отдать на поруки старцам нашим, и пусть он там с волками на луну воет, рубит дрова, и прочая.

Судья не перебивал. После Голякова слово взял подсудимый:

– Ваша честь, у меня есть ходатайство на русском руническом языке…

– Дацик, не выносите мне мозг, – махнул рукой Гершевский и закрыл заседание.

Терпение ему понадобится для допроса оставшихся сторонников Тарзана.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

По версии обвинения, в ночь на 18 мая 2016 года Вячеслав Дацик при зачистке борделя на Васильевском острове открыто похитил принадлежавший проститутке телефон. В ту же ночь в бутик-отеле «Графтио» в Петроградском районе, как следует из материалов дела, Дацик совершил незаконное проникновение в номер и применил насилие к женщине, которая являлась обычным постояльцем


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