Как сутенеры Дацика подкупали
В Василеостровском суде Петербурга 25 января был допрошен один из ключевых свидетелей по делу о налетах Вячеслава Дацика на дома терпимости. Судья Юрий Гершевский не мешал солировать Стасу Барецкому и фигуранту, но шлюхами женщин называть не позволил.
После освобождения Дацика в марте 2016 года и возвращения в Петербург соратником бойца по зачистке города от борделей стал шоумен Стас Барецкий. Сегодня он пришел в суд свидетелем.
– Будьте добры, ваш паспорт, – попросил судья Юрий Гершевский.
– Ага, – тремя буквами певец перевел общение в неформальное русло.
– Работаете?
– Да. В ритуальном агентстве, администратором.
Барецкий, радуясь произведенному эффекту, наблюдал за реакцией зала.
– Барецкий, отвернитесь от зрителей, повернитесь к суду, – остановил любование Гершевский.
Дацик и могильщик знакомы с 90-х, занимались спортом, хулиганили. В 2016-м сошлись на ниве бордельной ненависти, вместе планировали зачистки.
– Мы искали сутенеров, хотели навести порядок. Я, конечно, не святой, но когда моя рожа на афишах была заклеена объявлениями «24 часа любовь»… – объяснил Барецкий свою мотивацию.
– А Дацику зачем это?
– Он занимается правозащитной деятельностью. Выявление притонов и было его целью.
По словам Барецкого, после шумихи вокруг акций на него вышли представители сети борделей. Передали данные пятнадцати точек и попросили их не трогать.
– Дацику готовы были заплатить миллион рублей. Я передал предложение Славе, он сразу отказался.
Рыжего Тарзана обвиняют в разбойном нападении на притон на Васильевском острове. Барецкий обстоятельно отверг корыстную версию походов по борделям. Сутенеры, дескать, не дураки хранить крупную кассу, оборудовать помещения качественными видеокамерами и снабжать «мамочек» дорогими телефонами.
– Работники эротической сферы готовы к облавам, с ними нету никакого навара. Только наркоманы могут грабить бордели. Мы – нет. Вообще много непоняток творилось на нашей теме, многие хотели хайпануть на этой движухе.
Дацик задал вопрос:
– Свидетель, изменилась ли после моего освобождения из мест лишения свободы наша с вами борьба со шлюхами?..
Судья перебил:
– С женщинами с пониженной социальной ответственностью.
Барецкий с упоением вспоминал:
– Конечно, изменилась. Раньше мы проституток брили наголо и избивали сутенеров по-всякому. После освобождения Слава объяснял, что не нужно этого делать в культурной столице, инструктировал, чтобы никаких ценностей не брали, бухгалтерию изымали, никого не били. По возможности.
Дацик, чтобы усилить впечатление о себе изменившемся, уточнил:
– А что мы делали с проститутками в Берлине?
– Было дело… И бензоколонки грабили…
Судья посмотрел на свидетеля повнимательнее.
– Вы уж извините, Ваша честь, вы сами попросили говорить правду.
Адвокат Дацика попытался сменить тему.
– А зачем вы перебиваете такую явку с повинной? – обратился шутливым тоном Гершевский.
– Да какая явка, срок давности истек, и за кордоном было, – вторгся Дацик.
– Мы сообщим куда следует, – не убирая с лица улыбку, ответил судья.
Барецкий уточнил, что после голого марша проституток и ареста Дацика бордель на 11-й линии Васильевского острова в 46-м доме открылся снова.
– Но рекламы притонов стало меньше, – уверен Стас в пользе Рыжего Тарзана.
Судья высказал свое предположение:
– Это Роскомнадзор работает, сайты все заблокировал.
Версию слушатели встретили скепсисом.
Не проронивший до этого ни слова прокурор встрепенулся:
– Мы тоже работаем!
Скепсис публики утроился.
Барецкий попросил освободить Дацика.
– Он продолжит борьбу с борделями. Но не будет, конечно, уничтожать их физически…
– А будет уничтожать духовно, – поерничал судья.
– Как проповедник, да! – подхватил Барецкий идею. Но ее сгубил Дацик:
– Предлагаю вернуть инквизицию!
Свидетель сделал еще одну попытку:
– Хватит держать его в тюрьме как зверя. Он даже в клетке у вас сидит. Хотя бы стеклянную сделали…
– В стеклянной душно, – нашелся судья и выпроводил Барецкого с трибуны.
Попросить за Дацика пришел также 50-летний неоязычник Владимир Голяков, он же Богумил Второй.
– Работаете? – с небольшой опаской спросил судья.
– Да. Занимаю должность – жрец славян.
Зал пропитался звучным весельем. Судья театрально насупился:
– Так. Не ржать.
Голяков дал лестную характеристику Дацику, принявшему присягу родового славянства, вспомнил свой опыт. В 2003 году он совершил разбойное нападение на офис правозащитной организации «Мемориал».
– Я совершил погро… ой, народное задержание, и пострадал из-за этого. А теперь я почти святой, а они («Мемориал». – Прим. ред.) – почти враги государства.
По мнению Голякова, Рыжий Тарзан тоже будет реабилитирован временем, и тоже попросил изменить меру пресечения:
– У нас скит есть под Выборгом. Я предлагаю этого детинушку отдать на поруки старцам нашим, и пусть он там с волками на луну воет, рубит дрова, и прочая.
Судья не перебивал. После Голякова слово взял подсудимый:
– Ваша честь, у меня есть ходатайство на русском руническом языке…
– Дацик, не выносите мне мозг, – махнул рукой Гершевский и закрыл заседание.
Терпение ему понадобится для допроса оставшихся сторонников Тарзана.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка:
По версии обвинения, в ночь на 18 мая 2016 года Вячеслав Дацик при зачистке борделя на Васильевском острове открыто похитил принадлежавший проститутке телефон. В ту же ночь в бутик-отеле «Графтио» в Петроградском районе, как следует из материалов дела, Дацик совершил незаконное проникновение в номер и применил насилие к женщине, которая являлась обычным постояльцем