На сайте Горсуда Петербурга результат решения по делу появился за день до рассмотрения

Сайт Санкт-Петербургского городского суда привлек внимание общественников заранее заполненной карточкой административного дела. Результат процесса опубликован накануне рассмотрения. В Горсуде объяснили происхождение документа технической ошибкой.

Как следует из опубликованного накануне на странице Динара Идрисова в Facebook скриншота, в карточке апелляционного дела, в графе «Результат рассмотрения» появилась запись «Оставлено без изменения», хотя заседание было назначено на следующий день, 25 января. Это дало повод шуткам о завтра, которое наступает уже сегодня.

Впрочем, другая вкладка карточки дела, «Движение», которая заполняется сотрудником суда по ходу заседания, была пуста, и записи о рассмотрении появились в ней утром 25 января, когда процесс начался.

В систему ГАС «Правосудие» поступают типовые карточки, которые заполняются сотрудниками судов. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что имела место техническая ошибка. Накануне, 24 января, судья Светлана Куприк рассмотрела дело иностранного гражданина, который был привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Делу был присвоен номер 12-59/2018. Секретарь судебного заседания, заполнив карточку с результатом рассмотрения «Оставлено без изменения», передала ее в электронную систему и начала заполнять ту самую, привлекшую впоследствии внимание общественников, под номером 12-58/2018. Были изменены статья КоАП, фамилия привлекаемого лица, дата поступления материалов в Горсуд, вид наказания, назначенный судом первой инстанции. Графа «Результат рассмотрения» в электронной базе находится на второй странице карточки, она не видна на экране. Выставленное по умолчанию «Оставлено без изменения» не было убрано из карточки, ее загрузили в электронную систему.