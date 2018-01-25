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25.01.2018 15:36

Манчини: Главная задача сегодня — правильно распределить игровое время между футболистами

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини рассказал о предстоящем 25 января поединке "Зенита" против пражской «Славии», его слова приводит официальный сайт клуба.

Второй матч сезона пройдет в Дубае в рамках первого сбора команды.

— Главная задача, которая перед нами стоит, — это правильно распределить игровое время между футболистами. Я считаю, что сегодня должно сыграть как можно больше ребят. Первый матч мне показал, кто способен провести на поле чуть больше, кто способен сыграть чуть меньше. Сегодня, безусловно, будет большая ротация.

— Ждать ли нам полного обновления состава в перерыве?

— Такой ситуации, как в матче с «Копенгагеном», не повторится, потому что у нас есть несколько травмированных ребят. У нас нет полностью боеспособных 22 игроков. Во втором тайме мы поменяем 7–8 футболистов.

Первую встречу сезона "Зенит" провел 22 января против "Копенгагена". Игру петербуржцы выиграли со счетом 5:0.


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