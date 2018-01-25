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25.01.2018 15:22

Компания Дальпитерстрой открыла в Шушарах центр для детей-инвалидов

Компания Дальпитерстрой открыла в Шушарах центр для детей-инвалидов
Сергей Сульженко/СК «Дальпитерстрой»

Просторная квартира площадью 60 кв. м. расположена на первом этаже, имеет отдельный вход и удобный нескользящий пандус. Помещение выделил и адаптировал под нужды детей с особенностями развития главный застройщик микрорайона Шушары – СК «Дальпитерстрой». В центре уже занимаются 15 детей с ДЦП, нарушением слуха и зрения, синдромом Дауна и другими заболеваниями.

Анна Зимовец, мама ребенка-инвалида: 

«Мы очень рады и довольны, что «Дальпитерстрой» выделил нам это помещение! Будем стараться использовать его в полном объеме. Планируем оборудовать здесь кабинет массажа, кабинет логопеда, в самой большой комнате будем проводить праздничные мероприятия и творческие мастер-классы»

В команде врачей уже есть логопед, психолог и ортопед. Все волонтеры. Не хватает массажистов и врачей ЛФК! К сотрудничеству приглашаются выпускники медицинских и педагогических вузов. Молодые специалисты могут пройти в центре практику: помочь детям и получить первый настоящий опыт! Узнать о том, как помочь детям, можно у руководителя местной общественной организации родителей детей-инвалидов Анжелики Надточий: 

Местная общественная организация помощи детям-инвалидам Муниципального образования поселка Шушары, свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1127800003165 от 28 марта 2012 г.

e-mail: Seebirychka@yandex.ru 

телефон: 8911-940-51-21

Сергей Сульженко/СК «Дальпитерстрой»
Сергей Сульженко/СК «Дальпитерстрой»

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

 


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