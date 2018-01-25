На Есенина прорвало трубу с кипятком

Проезжую часть в Выборгском районе Петербурга подтопило горячей водой из лопнувшей трубы днем 25 января. Температура в квартирах из-за прорыва не упала, но водителям приходится объезжать лужу стороной.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», труба лопнула у дома №19, корпус 2, по улице Есенина. Кипяток разлился по дороге, из-за минуса на высоту в несколько этажей поднимается пар. Прохожие отметили, что первым ехать вслепую отказался троллейбус №13. Около трех часов дня ремонтно-восстановительные бригады остановили вытекание и начали расчищать дорогу. Движение по Есенина временно ограничено от проспекта Просвещения до Поэтического бульвара.

По оперативным данным, в ремонте нуждается трубопровод диаметром 159-мм. В компании обещают заменить проблемный участок в максимально сжатые сроки и не оставлять потребителей без горячих батарей и воды.