В Ульяновске рядом со школой пятиклассников обстреляли из травматического пистолета

В Поволжье произошла стрельба рядом с лицеем. Первый выстрел неизвестные произвели в землю, затем пистолет направили на пятиклассников, катающихся с горки.

Об инциденте сообщил СМИ ульяновский блогер Алексей Мараховец 25 января. По его словам, на днях во дворе лицея №20 в областном центре подростки из травматического оружия стреляли в пятиклассников, катающихся с горки. Огонь они открыли со словами: «Сейчас мы вас будем убивать».

В прессе-службе МВД Ульяновской области так говорят о случившемся: 20 января около часу дня за забором лицея появились двое молодых людей, 18-20 лет на вид. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в землю, а затем направил оружие в сторону детей. Напуганные пятиклассники вернулись в здание лицея и сообщили о стрельбе охраннику, который нажал на тревожную кнопку.

В полиции по факту стрельбы начали проверку.