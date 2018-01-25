В Ульяновске рядом со школой пятиклассников обстреляли из травматического пистолета
В Поволжье произошла стрельба рядом с лицеем. Первый выстрел неизвестные произвели в землю, затем пистолет направили на пятиклассников, катающихся с горки.
Об инциденте сообщил СМИ ульяновский блогер Алексей Мараховец 25 января. По его словам, на днях во дворе лицея №20 в областном центре подростки из травматического оружия стреляли в пятиклассников, катающихся с горки. Огонь они открыли со словами: «Сейчас мы вас будем убивать».
В прессе-службе МВД Ульяновской области так говорят о случившемся: 20 января около часу дня за забором лицея появились двое молодых людей, 18-20 лет на вид. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в землю, а затем направил оружие в сторону детей. Напуганные пятиклассники вернулись в здание лицея и сообщили о стрельбе охраннику, который нажал на тревожную кнопку.
В полиции по факту стрельбы начали проверку.
Справка:
В течение недели в России совершено три нападения на школы.
19 января подросток с топором пришёл в образовательное учреждение в городе Улан-Удэ (Бурятия). Он бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, после чего ранил учителя и пятерых учеников. Юноша, также пострадавший в ходе атаки, был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.
18 января в Москве одиннадцатиклассник попытался пронести в школу несколько перочинных ножей и бутылку с бензином, однако ему помешал охранник.
17 января в школе Сосновского района Челябинской области в ходе ссоры школьник на перемене ударил ножом одноклассника. А первое подобное ЧП произошло 15 января в Перми. Двое 16-летних (ученик и бывший учащийся образовательного учреждения) ударили ножом учительницу и напали на школьников. Педагог получила 17 ранений. В результате пострадали 15 человек, большинство из которых (включая самих нападавших), госпитализированы.